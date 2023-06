Galtier - OM : Le dossier prend un nouveau tournant

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Un an seulement après son arrivée sur le banc de l’OM, Igor Tudor a décidé de plier bagages. Pablo Longoria, comme la saison passée, est contraint de trouver au plus vite un nouvel entraîneur. A l’heure actuelle, Marcelo Gallardo est la piste la plus avancée, même si un accord semble loin d’être trouvé. Christophe Galtier a fait partie des entraîneurs sondés mais le dossier serait déjà clos.

Comme l’an dernier, l’été s’annonce mouvementé du côté de l’OM. Comme Jorge Sampaoli l’année dernière, Igor Tudor a lui aussi décidé de quitter son poste après une petite saison à la tête du club olympien. Une fois encore, Pablo Longoria se retrouve contraint de trouver un nouvel entraîneur au plus vite pour l’OM. Plusieurs pistes sont déjà évoquées, même si certaines semblent plus utopiques que d’autres.

Galtier, c’est déjà fini

C’est le cas pour Christophe Galtier. Alors que son départ du PSG n’a pas encore été officialisé, le natif de Marseille a déjà été annoncé dans le viseur de l’OM. Même s’il n’est pas la priorité, le technicien français faisait partie des options. D’après les informations de La Provence , Pablo Longoria y aurait bel et bien songé, comme pour Marcelino et Andoni Iraola. Il n’y aurait pas non plus d’intérêt pour Fabio Grosso et Diego Alonso.

Gallardo est la piste la plus avancée

Le vrai favori à ce jour est Marcelo Gallardo. L’ancien entraîneur de River Plate est libre de tout contrat et souhaite retrouver l’Europe. Néanmoins, même si les discussions avancent et qu’il s’agit de la piste la plus concrète, Marcelo Gallardo est encore loin de l’OM. Actuellement aux Etats-Unis pour faire un bilan de la saison avec Frank McCourt, Pablo Longoria a laissé Javier Ribalta à Marseille pour qu’il gère le dossier de l’entraîneur. L’OM veut boucler l’affaire rapidement, surtout avec le tour préliminaire de la Ligue des Champions qui se jouera fin juillet.