Mercato : L'OM boucle la signature d'une star à «90%»

Thibault Morlain

Tandis que l'OM cherche toujours son prochain entraîneur, Pablo Longoria travaille également sur la prolongation d'Alexis Sanchez. Ces dernières semaines, le Chilien ne savait pas de quoi son avenir serait fait. Mais voilà qu'on y verrait plus clair et ça sentirait de plus en plus bon pour l'OM.

Arrivé à l'OM l'été dernier, Alexis Sanchez avait signé pour un an avec une année supplémentaire en option. Auteur d'une grosse saison, le Chilien devait alors prendre une décision. Rester ? Ne pas rester ? Egalement courtisé en Arabie Saoudite, Sanchez discutait dernièrement avec l'OM pour prolonger son contrat. Et voilà que l'issue serait imminente.

« Il est en train de prolonger son contrat avec l'OM »

Visiblement, l'histoire pourrait se poursuivre entre l'OM et Alexis Sanchez. C'est en tout cas ce qu'on annonce au Chili. Journaliste pour ESPN , Mauricio Pinilla a ainsi assuré à propos de Sanchez : « L'avenir d'Alexis Sanchez n'est pas fait à 100%, mais à 90%. Pour un salaire plus important, il est en train de prolonger son contrat avec l'Olympique de Marseille ».

« A moins que quelque chose de fou n'apparaisse... »