Séisme au RC Lens ? Une annonce va tomber

Baptiste Berkowicz

Auteur d'une saison exceptionnelle avec le RC Lens, couronnée par une deuxième place synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions, Franck Haise suscite des convoitises. L'entraineur lensois, bien que sollicité, notamment en Ligue 1, devrait bien poursuivre l'aventure au sein du club nordiste la saison prochaine.

Une saison dans les livres d'Histoire du RC Lens. Franck Haise et ses hommes sont parvenus à décrocher une deuxième place historique en Ligue 1 en laissant derrière eux des clubs aux budgets bien plus conséquents comme Monaco, Marseille, Lyon ou encore leur rival lillois. Une performance qui n'est pas passé inaperçue mais qui n'a pas fait flancher Franck Haise, qui devrait poursuivre son aventure lensoise.

Mercato : Le RC Lens s’offre une recrue exceptionnelle https://t.co/ndjwDee88p pic.twitter.com/elduKGPWjK — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

Haise, parti pour rester

Alors que le principal intéressé évoquait la possibilité de ne pas continuer à Lens, Mohamed Toubache-Ter, via son compte Twitter , annonce que Franck Haise travaille sur le mercato lensois et se projette comme entraineur de Lens la saison prochaine : « Le patron valide tout en premier lieu… quand je dis le patron, c’est évidemment le coach qui devrait annoncer d’ici peu rester à Lens ». Une preuve de l'attachement et sans doute des garanties reçues par ses dirigeants pour être en capacité de performer la saison prochaine.

Un club de Ligue 1 très intéressé