RC Lens : Coup de théâtre, il annonce le départ d’une star en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le RC Lens va être attaqué de partout lors de ce mercato estival. Déjà, l'un de ses meilleurs joueurs pourrait franchir la frontière allemande afin de s'engager avec le RB Leipzig. Il s'agit de Loïs Openda, valorisé 50M€ par le club nordiste. Une somme record dans le nord de la France.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la saison, Loïs Openda pourrait ne pas poursuivre sa carrière en Ligue 1. Arrivé durant l'été 2022 au RC Lens, le buteur de 22 ans est tenté par une aventure au RB Leipzig. « Je sais bien qu'il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens. Mais Leipzig, c'est un peu plus grand encore. Beaucoup de gens m'expliquent que j'ai besoin d'une saison supplémentaire à Lens pour continuer à progresser. Je pense que ça peut être le bon moment pour aller voir un niveau encore supérieur. Si je me sens prêt à le faire, je ne dois écouter que moi-même » avait annoncé Openda à L'Equipe.

Le RC Lens prépare un sale coup au PSG https://t.co/wW83mOXfh6 pic.twitter.com/yIMa7cywmA — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

« Ils ont fait d'Openda la cible prioritaire »

Journaliste pour le quotidien sportif, Alexis Menuge a confirmé la nouvelle au micro d' Europe 1 . « L’international belge a tapé dans l’œil du club allemand. Il faut remplacer Nkunku. Le Belge a tapé dans l'œil des recruteurs, qui aiment recruter en France. On l’a vu avec Mukiele, Simakan etc. On a vu qu’Openda a réalisé une belle saison, même s’il a connu un passage à vide à un moment donné. C'est peut-être un pari risqué, mais ils sont décidés. Ils ont fait d'Openda la cible prioritaire » a lâché le journaliste.

« La prochaine offre devrait être la bonne »