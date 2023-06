Mercato : Le RC Lens s’offre une recrue exceptionnelle

Thibault Morlain

Alors que le RC Lens disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, l’effectif de Franck Haise doit se renforcer en conséquence. Et voilà que les Sang et Or accueillent déjà du sang neuf en cette intersaison. En effet, ces dernières heures, l’arrivée libre de Stijn Spierings en provenance de Toulouse a été officialisée. Et du côté de Lens, on s’enflamme pour le recrutement du milieu de terrain néerlandais.

Tout au long de la saison, l’effectif de Franck Haise au RC Lens a été bien huilé. Tout cela a permis aux Sang et Or de terminer à la deuxième place en Ligue 1, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Il va donc falloir amener du sang neuf. Au milieu de terrain, malgré la paire formée par Seko Fofana et Salis Abdul Samed, le RC vient de s’offrir un renfort de choix. En effet, le club nordiste a annoncé l’arrivée de Stijn Spierings. Le Néerlandais était arrivé au terme de son contrat avec Toulouse et s’est donc engagé libre avec le récent deuxième de Ligue 1.

Le RC Lens recalé, l’OM se frotte les mains https://t.co/PtnqoEFEs1 pic.twitter.com/mvrIEdb3EA — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

Le meilleur récupérateur d’Europe arrive à Lens

Ça a été officialisé, le RC Lens a donc annoncé l’arrivée de Stijn Spierings. Un renfort encensé par les Sang et Or, qui ne se sont pas privés pour le présenter comme le meilleur milieu récupérateur des 5 grands championnats. Le Néerlandais a en effet fait mieux que Declan Rice ou encore Rodri. Arnaud Pouille, directeur général de Lens, a alors dit de Spierings sur les médias du club : « Après les premières prolongations enregistrées, nous sommes ravis de poursuivre ce mercato estival par la signature de Stijn Spierings. Originaire du nord des Pays-Bas, il retrouve une direction géographique qui devrait lui convenir ! Au-delà de sa saison particulièrement aboutie avec le TFC et de ses statistiques de meilleur récupérateur de ballons dans les 5 grands championnats, nous accueillons un homme mature, équilibré qui a manifesté une grande volonté de nous rejoindre ».

« Nous sommes heureux de l’intégrer dans ce chaleureux vestiaire sang et or »