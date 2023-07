Le mercato de l’OM menacé, le verdict va tomber

Benjamin Labrousse

Alors que l’OM s’apprête à lancer les grandes manœuvres sur le mercato, le club phocéen fait face à un litige depuis plusieurs années concernant l’arrivée de Pape Gueye. Le milieu de terrain prêté à Séville cette saison avait rejoint Marseille en 2020 après avoir donné son accord à Watford. A ce sujet, le TAS devrait donner son verdict très prochainement.

L’OM avance sur son mercato estival. Après l’arrivée du remplaçant d’Igor Tudor sur le banc en la personne de l’Espagnol Marcelino, le club marseillais a officialisé ce vendredi la signature du milieu de terrain Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético Madrid. Mais concernant le marché des transferts, Marseille pourrait recevoir une mauvaise nouvelle.

L’OM opposé à Watford dans le cas du transfert de Pape Gueye en 2020

Et pour cause, un litige est toujours en cours entre l’OM et Watford concernant la signature de Pape Gueye à l’été 2020. Le Sénégalais avait signé libre à Marseille en provenance du Havre alors qu’un accord avec Watford avait été trouvé. Mécontent de cette situation, le club anglais avait décider de saisir le TAS (Tribunal Arbitral du Sport).

Le TAS va rendre son verdict pour Pape Gueye