L'OM craint le pire avec cette star

Baptiste Berkowicz

Alors qu'il est officiellement sans club, et donc plus un joueur de l'OM, depuis ce samedi, Alexis Sanchez se pose des questions sur son avenir. Pablo Longoria et ses hommes ont pour objectif de le faire poursuivre son aventure marseillaise. Le Chilien, qui voit des écuries étrangères s'intéresser à lui, semble s'éloigner de la cité phocéenne au fil des heures.

Leader incontesté de l'OM la saison dernière, Alexis Sanchez a plus que répondu aux attentes placées en lui. Alors qu'il sortait d'une saison à l'Inter Milan où il n'avait pas eu un nombre de minutes très conséquent, le Chilien a levé tous les doutes sur sa condition physique.

Un transfert est bouclé à l’OM, l’annonce est imminente https://t.co/39xRrlJxgV pic.twitter.com/P7kRcFBnn6 — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

Un avenir flou à l'OM

Depuis ce samedi, Alexis Sanchez n'est plus un joueur appartenant à l'OM. Le Chilien est libre de s'engager où il le souhaite. Une situation que les dirigeants marseillais redoutaient. D'après les informations de La Minute OM , il semble "compliqué" de voir le joueur de 35 ans poursuivre son aventure au sein du club phocéen.

Des sollicitations extérieures

La très bonne saison d'Alexis Sanchez n'est pas passé inaperçue aux yeux des écuries étrangères. L'Arabie saoudite s'intéresse notamment au Chilien mais ce dernier n'a pas souhaité donné suite à cette piste. Officiellement sans club depuis ce samedi, le joueur de 35 ans ne devrait pas tarder à annoncer son choix.