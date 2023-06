Mercato : C'est confirmé, l'OM est menacé pour cette star

Benjamin Labrousse

Cet été, l’OM va devoir gérer avec habilité son mercato estival. Car si le remplacement d’Igor Tudor s’est rapidement effectué avec l’arrivée de Marcelino sur le banc, Marseille pourrait perdre l’un de ses leaders en la personne d’Alexis Sanchez. L’attaquant chilien n’a pas prolongé son contrat, et bénéficie d’une belle offre saoudienne.

C’est assurément l’un des dossiers les plus chauds concernant le mercato estival de l’OM. Auteur d’une saison 2022/2023 époustouflante sous les couleurs du club phocéen, Alexis Sanchez n’a toujours pas prolongé son contrat. Ce dernier expire ce vendredi 30 juin, laissant le buteur chilien libre de s’engager où il le souhaite dès ce samedi.

Alexis Sanchez loin d’une prolongation à l’OM

Comme le rapporte RMC Sport , Alexis Sanchez n’a pas souhaité faire jouer sa clause afin d’étendre son bail d’une année supplémentaire avec l’OM. Pour rappel, le Chilien avait clairement fait part de ses attentes concernant le projet sportif marseillais afin de donner une réponse favorable à une potentielle prolongation.

L’Arabie Saoudite fonce sur Alexis Sanchez