Le RC Lens est déchaîne, un nouveau transfert record annoncé

Après une saison extraordinaire, le RC Lens est dans le viseur de tous les recruteurs d’Europe. Un cadre serait déjà en instance de départ avec Seko Fofana, qui aurait reçu une offre millionnaire en provenance d’Arabie Saoudite. Un autre pourrait bien s’approcher d’un départ et il s’agirait de Loïs Openda, arrivé il y a tout juste un an.

C’est souvent le contrecoup pour les équipes modestes, après une très grosse performance. Dauphin du PSG en Ligue 1, le RC Lens a impressionné ces dernières années et encore plus lors de la dernière saison, se qualifiant directement pour la Ligue des Champions. Mais on ne sait pas encore avec quelle équipe Franck Haise pourra la disputer...

Fofana vers l’Arabie Saoudite

Car toutes les stars de l’effectif sont suivies à l’étranger ! C’est le cas de Seko Fofana, qui un an après sa prolongation de contrat devrait bientôt s’engager avec Al-Nassr. Il faut dire que l’offre saoudienne semble être extraordinaire tant pour lui que pour le club, avec une indemnité autour des 30M€ qui est actuellement évoquée.

« Je sais bien qu'il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens, mais... »

Mais un autre cadre du RC Lens pourrait faire ses valises, puisque Loïs Openda ne manque pas de prétendants. C’est le cas du RB Leipzig, qui semble l’avoir déjà séduit ! « Je sais bien qu'il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens. Mais Leipzig, c'est un peu plus grand encore » a avoué l’attaquant belge, dans les colonnes de L’Equipe . « Beaucoup de gens m'expliquent que j'ai besoin d'une saison supplémentaire à Lens pour continuer à progresser. Je pense que ça peut être le bon moment pour aller voir un niveau encore supérieur. Si je me sens prêt à le faire, je ne dois écouter que moi-même ».

Milan prêt à mettre 40M€ ?