Transfert à 50M€ à l’OM, une fake-news est dénoncée

Arnaud De Kanel

Le mercato a à peine commencé que de folles rumeurs parcourent déjà la cité phocéenne. En Espagne, l'arrivée de Marcelino à l'OM fait couler beaucoup d'encre. Un média a même rapporté que le nouvel entraineur marseillais aimerait signer Sergej Milinkovic-Savic. Une rumeur encore une fois démentie.

Avec l'arrivée de Marcelino, l'OM va devoir revitaliser son milieu de terrain. Mattéo Guendouzi et Valentin Rongier ne sont pas encore assurés de rester cet été car ils pourraient payer les frais d'un mercato ambitieux. Malgré tout, l'OM se heurte à des moyens financiers restreints et ne serait donc pas dans la course pour Sergej Milinkovic-Savic.

Milinkovic-Savic beaucoup trop cher pour l'OM

Homme fort de la Lazio depuis plusieurs saisons, le Serbe a vu sa valeur croître. Son transfert devrait se négocier autour des 50M€, une somme que ne peut évidement pas se permettre d'aligner l'OM comme le rapporte Footmarseille.com . Le média spécialisé dans l'actualité du club phocéen dénonce une fake-news.

«Possibilité qu’il parte là-bas, mais dans le multiverse»