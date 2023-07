Entre le PSG et l’OM, la guerre est déclarée

Thomas Bourseau

Agent libre depuis quelques heures seulement, Wilfried Zaha a l’embarras du choix à présent pour la suite de sa carrière qu’il aimerait effectuer dans un club évoluant en Ligue des champions. Le PSG et l’OM sont prêts.

Wilfried Zaha est officiellement agent libre depuis vendredi et l’expiration de son contrat à Crystal Palace. D’ailleurs, à part en raison d’un transfert non fructueux à Manchester United et d’un prêt à Cardiff City, l’international ivoirien n’a jamais connu autre chose que le football anglais.

Zaha est agent libre

Et comme le révélaient dernièrement Goal et The Guardian, le PSG et l’OM se pencheraient tous deux sur la situation de Wilfried Zaha. D’ailleurs, l’ailier de Crystal Palace se montrerait plutôt emballé par une première expérience en dehors des frontières britanniques.

C'est officiel, il débarque à l'OM https://t.co/zOJaZYT9u0 pic.twitter.com/yhtPKhqYIi — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

Zaha veut la Ligue des champions, l’OM et le PSG en lice