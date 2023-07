PSG : Voilà le plan pour le transfert du pote de Mbappé

Thibault Morlain

Cet été, outre Kylian Mbappé, d'autres stars pourraient également quitter le PSG. Certaines rumeurs ont notamment évoqué ainsi un possible départ d'Achraf Hakimi, arrivé en 2021 dans la capitale française. Le Marocain serait notamment dans le viseur de Pep Guardiola et Manchester City. Et si le PSG ne semble pas vraiment enclin à se séparer d'Achraf Hakimi, les Parisiens pourraient tout de même avoir un plan en tête pour une vente du latéral droit.

Achraf Hakimi sera-t-il encore un joueur du PSG la saison prochaine ? Des questions se posent concernant l'avenir de l'international marocain. Deux ans après son arrivée en provenance de l'Inter Milan, le latéral droit fait l'objet de certaines rumeurs, l'envoyant notamment avec Pep Guardiola à Manchester City. Récemment, Alejandro Camano, agent d'Achraf Hakimi, avait pris la parole, expliquant alors : « Luis Campos, a tout mon respect et toute ma confiance dans le prochain projet, nous pensons qu'ils vont le réhabiliter, et à partir de là nous verrons quel est l'avenir d'Achraf. Il lui reste trois ans de contrat et nous voulons qu'il ait l'esprit tranquille ».

« Une affaire est possible à un prix juste »

L'avenir d'Achraf Hakimi se retrouve donc au coeur des discussions sur ce mercato estival. Et pour Caught Offside , Jonathan Johnson s'est confié sur le cas du joueur du PSG, évoquant notamment le scénario qui pourrait amener Hakimi à faire ses valises durant les semaines à venir : « Achraf Hakimi est un nom qui revient encore, cette fois, il est lié à Manchester City. Comme je l'ai dit récemment, ce n'est pas quelqu'un que le PSG cherche actuellement à vendre, mais une affaire est possible à un prix juste ».

« Le PSG pourrait accepter de vendre Hakimi si... »