L'OM snobé, il dit tout sur son transfert avorté

International français, Mapou Yanga-Mbiwa s'est révélé en Ligue 1 sous le maillot de Montpellier. De quoi par la suite lui ouvrir les portes de la Premier League. Le défenseur central s'est alors envolé en 2013 pour Newcastle, lui qui aurait très bien pu rejoindre l'OM à cette époque. Ça ne s'est toutefois jamais réalisé et Yanga-Mbiwa est revenu sur le sujet.

Passé par Montpellier, Newcastle, l'AS Rome et l'OL durant sa carrière, Mapou Yanga-Mbiwa aurait également pu ajouter l'OM à cette liste. En effet, quand il était dans l'Hérault, le défenseur central était annoncé dans le viseur du club phocéen. L'histoire aurait alors pu être belle pour Yanga-Mbiwa, qui avait passé sa jeunesse dans les Bouches-du-Rhône. Mais aucun transfert à l'OM ne s'est concrétisé.

« L'histoire était bien engagée, mais... »

A l'occasion d'un entretien accordé à La Provence ce vendredi, Mapou Yanga-Mbiwa s'est livré sur les rumeurs d'un intérêt de l'OM et pourquoi ça ne s'est pas fait. Celui qui a connu 4 sélections avec l'équipe de France a alors raconté : « Pourquoi ça ne s'est jamais concrétisé avec l'OM ? Ça a beaucoup circulé en 2011 et 2012 si je me rappelle bien. J'avais même fait quelques visites pour voir où l'on pourrait habiter. L'histoire était bien engagée, mais j'avais aussi un rêve à l'époque, celui de découvrir la Premier League. J'ai donc choisi Newcastle en janvier 2013 ».

« Je pense que je n'avais pas les épaules assez larges pour gérer ce contexte marseillais »