Mercato : Un géant rend les armes, le PSG peut jubiler

Axel Cornic

Les routes du Real Madrid et du Paris Saint-Germain se croisent en ce mercato estival, avec les deux clubs qui sont à la recherche de renforts en attaque. Ainsi, les deux auraient tenté de foncer sur Randal Kolo Muani, l’une des révélations de la Bundesliga ainsi que de la dernière Coupe du monde avec la France.

Décidément, les Français ont la cote sur le marché. Si on enlève bien sûr Kylian Mbappé, les stars du football tricolores sont très recherchées et Marcus Thuram en est l’exemple parfait. En fin de contrat, l’attaquant a été au centre d’une bataille internationale, avant de finalement opter pour l’Inter.

Kolo Muani, le nouveau Français qui affole l’Europe

Un autre Français de Bundesliga attise les convoitises et il s’agit de Randal Kolo Muani. Parti libre du FC Nantes, l’attaquant polyvalent n’a pas mis longtemps pour briller en Allemagne et forcément, les plus grands clubs se sont intéressés à lui. C’est le cas du Bayern Munich, mais également du PSG, qui cherche des renforts en attaque.

Le Real Madrid s’est cassé les dents