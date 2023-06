Le Real Madrid a trouvé le nouveau Benzema, c’est la douche froide

Axel Cornic

C’est une page qui se tourne au Real Madrid, avec le départ de Karim Benzema vers l’Arabie Saoudite. Désormais, tout le monde se demande qui va prendre le numéro 9 et si Kylian Mbappé reste une obsession, c’est un tout autre profil qui est recherche pour ce poste. Ainsi, on a récemment appris que les Madrilènes auraient approché Lautaro Martinez, Champion du monde avec l’Argentine et finaliste de la Ligue des Champions avec l’Inter.

Être l’attaquant de pointe du Real Madrid, c’est un rôle très lourd à porter, surtout quand il s’agit de faire oublier le Ballon d’Or 2022. Ainsi, l’arrivée de Joselu ne semble pas satisfaire les fans madrilènes, qui s’attendent à du lourd pour oublier Karim Benzema.

PSG : Le Real Madrid donne rendez-vous à Kylian Mbappé https://t.co/TcawVdZ5hO pic.twitter.com/HzCCSLJL69 — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

Lautaro Martinez, le nouveau Benzema ?

Plusieurs pistes ont été évoquées et SPORT a récemment parlé de Lautaro Martinez, qui cette saison a littéralement explosé avec son club ainsi qu’avec sa sélection. Sous contrat jusqu’en 2026, l’Argentin est un pilier central de l’Inter, mais il pourrait céder aux sirènes d’un club de tout premier rang comme le Real Madrid.

L’Inter dit non