L’OM tente un coup surprenant, une excellente nouvelle tombe

Benjamin Labrousse

Ce samedi 1er juillet, deux joueurs importants de l’OM quittent officiellement le club phocéen. Sead Kolasinac et Alexis Sanchez ne sont plus sous contrats à Marseille. Et si le buteur chilien pourrait signer un nouveau bail, ce n’est pas le cas du Bosnien qui va s’engager avec l’Atalanta. Pour le remplacer, l’OM pense à Zaidu Sanusi (FC Porto) et pourrait se retrouver en position de force dans ce dossier.

De quoi sera fait le mercato de l’OM ? Pour l’instant, le club phocéen a réussi à rapidement remplacer Igor Tudor par Marcelino, mais également à consolider son entrejeu en recrutant le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético Madrid. Mais alors que plusieurs départs sont attendus, Marseille espère poursuivre sur sa lancée.

OM : L’étonnante révélation sur le nouvel entraîneur https://t.co/zCEtP4RRXK pic.twitter.com/YfXY57EQ4I — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

L'OM s'intéresse à Zaidu Sanusi

Avec le départ de Sead Kolasinac vers l’Atalanta Bergame, ainsi que le retour de prêt de Nuno Tavares à Arsenal, l’OM se retrouve dépourvu au poste de latéral gauche. Et si Jordan Amavi va revenir à Marseille après un dernier prêt décevant du côté de Getafe, le président Pablo Longoria aurait Zaidu Sanusi (26 ans) dans le viseur à en croire la presse portugaise.

Les problèmes financiers de Porto pourraient sourire à l'OM dans l'opération