Il dit stop, Messi lui envoie un énorme message

La rédaction

Lionel Messi n’est officiellement plus un joueur du Paris Saint-Germain depuis quelques heures et va donc se diriger doucement mais surement vers une nouvelle aventure en MLS. Mais entretemps il a souhaité rendre un vibrant hommage à son ami et ancien coéquipier Cesc Fabregas, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière.

La MLS attend de pied ferme Lionel Messi. Depuis ce 1er juillet, le Champion du monde argentin n’est officiellement plus un joueur du PSG et il va se diriger vers un nouveau chapitre de sa carrière, en rejoignant l’Inter Miami et la MLS. Une sorte de fin pour lui, qui a tant marqué le football européen.

Fabregas prend sa retraite

D’autres personnalités ont fait leurs adieux à l’Europe ces dernières semaines est c’t notamment le cas de Zlatan Ibrahimovic, qui a côtoyé Messi du côté du FC Barcelone. Mais c’est également le cas d’un autre ancien blaugrana qui est passé un peu au second plan dernièrement. Il s’agit de Cesc Fabregas, qui a évolué ces derniers mois en Serie B à Como, où il va se reconvertir en entraineur des U19.

« Tu es un crack et nous passerons encore beaucoup de moments ensemble »