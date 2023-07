Le RC Lens prend un stop à 14M€ sur le mercato

La rédaction

Après sa deuxième place en Ligue 1, le RC Lens souhaite confirmer sur la durée et forcément, ça passera par le mercato. Avec le départ annoncé de Seko Fofana vers l’Arabie Saoudite, le milieu de terrain est devenu l’un des chantiers de l’été et cela pourrait bien passer par Strasbourg, puisque les Sang et Or s’intéresseraient à Habib Diarra. Mais en Alsace, on n’a pas du tout l’intention de lâcher...

Souvent, après une saison exceptionnelle les clubs les plus modestes prennent le contrecoup. C’est le cas du RC Lens, qui devrait perdre plusieurs joueurs importants. C’est le cas avec le capitaine Seko Fofana, qui un an après avoir prolongé devrait rejoindre l’Arabie Saoudite pour y signer un contrat en or.

« Habib Diarra n’est pas en partance pour Lens »

Pour le remplacer, les dirigeants lensois semblent avoir coché le nom de Habib Diarra et certains médias sont même allés jusqu’à évoquer un départ imminent du milieu ! Mais c’était sans compter sur le RC Strasbourg. « Habib Diarra n’est pas en partance pour Lens » a assuré Marc Keller, au micro de RMC Sport .

« On a rendez-vous samedi avec Habib Diarra et son agent »