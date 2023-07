Le RC Lens annonce un transfert historique

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le RC Lens s’apprête à perdre son capitaine emblématique, Seko Fofana, qui va prochainement signer avec le club saoudien d’Al-Nassr, et le club nordiste a déjà anticipé ce départ avec le recrutement d’Andy Diouf. Le jeune milieu de terrain, attiré pour 15M€, devient donc la recrue la plus onéreuse de l’histoire du RC Lens qui ne tarit pas d’éloges sur son nouveau talent.

Auteur d’une grande saison 2023-2023 au terme de laquelle il a terminé dauphin du PSG en Ligue 1, le RC Lens s’engage dans un mercato estival très agité. Seko Fofana (28 ans), malgré un contrat qui court jusqu’en 2025, va s’engager avec l’écurie saoudienne d’Al-Nassr qui lui proposer un salaire un or et un contrat de trois ans, pour un transfert qui devrait avoisiner les 30M€. Fofana va donc probablement permettre au RC Lens de battre son record de vente sur le marché des transferts, mais le club nordiste a également décidé d’investir pour le remplacer.

Diouf a signé à Lens !

Vendredi, le RC Lens a officialisé la signature d’Andy Diouf (20 ans) en provenance du FC Bâle pour remplacer Seko Fofana. Le jeune milieu de terrain débarque pour 15M€, soit le record historique de dépense pour un seul transfert chez les Sang et Or. Et Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens, ne tarit pas d’éloges au sujet de sa nouvelle pépite.

« Du talent et de l’intensité »