Le RC Lens va tomber de haut avec ce transfert !

Baptiste Berkowicz

Seko Fofana vit ses derniers moments au sein du RC Lens. Auteur d'une grande saison avec le club lensois, le milieu de terrain ivoirien va rejoindre l'Arabie saoudite dans les prochaines heures. Un transfert qui devait permettre au club nordiste de renflouer ses caisses mais une somme devra être reversée à l'Udinese, qui avait inclus une clause lors de son arrivée à Lens.

Auréolé d'une place de dauphin du PSG en Ligue 1 la saison dernière, le RC Lens se voit attaquer de toutes parts lors de ce mercato estival. Sous contrat jusqu'en 2025, Seko Fofana va faire ses valises du club lensois de manière imminente pour prendre la direction de l'Arabie saoudite. Il rejoindra Cristiano Ronaldo dans le club d'Al-Nassr.

Un jackpot moins important qu'espéré

Alors que le RC Lens souhaitait remplir ses caisses de manière très conséquente, ce ne sera finalement pas le jackpot attendu. Lié avec les Sang et Or jusqu'en juin 2025, le milieu de terrain disposait d'une clause et d'un bon de sortie qu'il va donc honorer. Néanmoins, selon L'ÉQUIPE, le club nordiste devra reverser une partie non négligeable de la plus-value réalisée au club italien de l'Udinese. Pour rappel, l'international ivoirien était arrivé pour 10 M€ en 2020. Ce départ devrait donc rapporter à Lens un peu moins de 20 M€ nets. Pas forcément le montant rêvé par les dirigeants lensois.

Accord acté, départ imminent en vue