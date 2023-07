Accord en vue, le RC Lens s’apprête à boucler un transfert historique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pas insensible à l’intérêt du RB Leipzig à son égard, Loïs Openda pourrait obtenir satisfaction dans les prochains jours. Les dirigeants allemands s’apprêtent en effet à rencontrer leurs homologues lensois pour finaliser le transfert de l’international belge, qui pourrait bien entrer dans l’histoire du club nordiste avec un gros pactole à la clé.

Auteur d’une dernière saison impressionnante sous les couleurs du RC Lens, Loïs Openda est bien parti pour quitter le nord de la France. L’attaquant belge a en effet jeté un froid sur son avenir en ouvrant publiquement la porte au RB Leipzig. « Ça peut être un bon club qui va m'aider à franchir une étape , confiait-il au micro de RTL . Chaque année, l'équipe joue la Ligue des champions et joue le titre en championnat. »

Le RC Lens a prévenu

Depuis, la formation allemande tente le tout pour le tout afin de convaincre le RC Lens, qui compte bien empocher le jackpot grâce à Loïs Openda. « On a reçu une troisième offre pour Loïs Openda. Les deux premières ne méritaient pas d’analyse. Le projet, depuis le départ, n’est pas de céder Loïs, mais bien de le conserver , prévenait lundi le directeur général du RC Lens Arnaud Pouille. Après, Leipzig lui tourne autour… Ils ont leur vue économique d’un potentiel transfert, on a la nôtre. On est encore très éloigné. »

Rendez-vous décisif à venir