RC Lens : Coup de tonnerre pour ce transfert légendaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une saison 2022-2023 remarquable sous le maillot du RC Lens, Loïs Openda affole le mercato estival, et plus particulièrement le RB Leipzig. Il fait en effet figure de grande priorité pour le club allemand qui multiplie les offres afin de rafler la mise avec le buteur belge, mais de son côté, le RC Lens ne bronche pas et bloque cette vente qui pourrait pourtant être le plus grosse de son histoire.

Loïs Openda et le RC Lens, c’est bientôt la fin ? En juin dernier sur les ondes de RTL , le buteur belge jetait un sérieux froid sur son avenir et affichait son envie de rallier le RB Leipzig qui le courtise depuis un bon moment : « Leipzig ça peut être un bon club qui va m'aider à franchir une étape. Chaque année, l'équipe joue la Ligue des champions et joue le titre en championnat », indiquait le serial buteur du RC Lens, auteur de 21 réalisations en Ligue 1 cette saison.

Mercato : Le RC Lens reçoit une nouvelle offre colossale ! https://t.co/TyyWEeSSBC pic.twitter.com/Na5r7BDbwf — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

« Le projet est de le conserver »

Interrogé en conférence de presse lundi, le directeur général du RC Lens Arnaud Pouille a fermé la porte à une vente de Loïs Openda malgré les trois offres du RB Leipzig, allant jusqu’à 41M€ : « On a reçu une troisième offre pour Loïs Openda. Les deux premières ne méritaient pas d’analyse. Le projet, depuis le départ, n’est pas de céder Loïs, mais bien de le conserver. Après, Leipzig lui tourne autour… Ils ont leur vue économique d’un potentiel transfert, on a la nôtre. On est encore très éloigné ». En clair, malgré l’importance de l’offre qui ferait d’Openda le plus gros transfert de son histoire, le RC Lens décide donc de le retenir coûte que coûte.

Lens répond à ses déclarations