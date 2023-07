Le RC Lens annonce la couleur pour ce transfert à 50M€

Thibault Morlain

Après une saison XXL avec le RC Lens, Loïs Openda pourrait déjà faire ses valises. En effet, l’attaquant belge fait l’objet d’un énorme pressing de la part du RB Leipzig. Mais les Sang et Or se montrent gourmands et réclameraient environ 50M€ pour leur serial buteur. Où en est alors aujourd’hui le transfert d’Openda ? Dans le nord de la France, on a fait le point sur ce gros feuilleton.

Il n’y a pas que le dossier Seko Fofana qui fait parler au RC Lens. Les Sang et Or doivent également gérer le cas Loïs Openda. Recruté l’été dernier, l’attaquant belge intéresse vivement le RB Leipzig. Séduit par l’énorme saison d’Openda, le club allemand veut donc se l’offrir, mais pour cela, il faudra se mettre d’accord avec le RC Lens, qui réclamerait 50M€. Présent en conférence de presse ce lundi, Arnaud Pouille a alors fait le point.

« On a reçu une troisième offre pour Loïs Openda »

Quid donc du transfert de Loïs Openda ? Rapporté par le journaliste de l’ AFP , Laurent Mazure, le directeur général du RC Lens a expliqué : « On a reçu une troisième offre pour Loïs Openda. Les deux premières ne méritaient pas d’analyse. Le projet, depuis le départ, n’est pas de céder Loïs, mais bien de le conserver. Après, Leipzig lui tourne autour… Ils ont leur vue économique d’un potentiel transfert, on a la nôtre. On est encore très éloigné ».

« On a discuté avec son entourage »