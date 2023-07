Le RC Lens règle un gros feuilleton de l’été

Pierrick Levallet

Au RC Lens, c'est un mercato mouvementé qui se profile, notamment dans le sens des départs. Les Sang et Or pourraient perdre Seko Fofana et Loïs Openda lors du même mercato, mais pas seulement. Franck Haise fait également l'objet de quelques rumeurs au sujet de son avenir. Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, a alors tenu à mettre les choses au clair.

Deuxième de Ligue 1 cette saison, le RC Lens a impressionné son monde. De ce fait, les Sang et Or pourraient bien se faire dépouiller lors de ce mercato estival. Seko Fofana est annoncé avec insistance du côté de l’Arabie Saoudite. Loïs Openda, lui, a tapé dans l’oeil du RB Leipzig. Le club allemand fait d’ailleurs tout son possible pour recruter le jeune international belge cet été.

Franck Haise vers un départ du RC Lens ?

Mais les joueurs ne sont pas les seuls à faire l’objet de quelques rumeurs sur le mercato. Le RC Lens pourrait également perdre Franck Haise. Auteur d’un travail fantastique dans le nord de la France, l’entraîneur de 52 ans pourrait explorer de nouveaux horizons. Toutefois, Arnaud Pouille a souhaité mettre les choses au clair afin de stopper toutes ces spéculations au sujet du coach du RC Lens.

«L'idée est de conserver les meilleurs éléments»