Un transfert historique au RC Lens, ce n’est plus qu’une question de temps

Alexis Brunet

Après une très bonne saison couronnée d'une deuxième place en Ligue 1, certains joueurs du RC Lens attisent les convoitises. Loïs Openda, véritable révélation en attaque pourrait quitter le Nord de la France après seulement une saison, mais c'est surtout le capitaine Seko Fofana qui est le plus proche d'un départ.

Cela fait plusieurs années que le travail du RC Lens est salué en matière de recrutement. Chaque saison les Lensois progressent et montent au classement et cela porte ses fruits, car la saison prochaine ils disputeront la Ligue des Champions après de nombreuses années d'absence. Mais reste à savoir quelle copie rendront les joueurs de Franck Haise et encore une fois, cela dépend beaucoup du mercato.

Le RC Lens condamné à perdre ses meilleurs joueurs ?

Même s'il recommence à occuper les hautes places de la Ligue 1, le RC Lens reste un club avec des moyens limités par rapport à d'autres écuries du championnat de France. Si bien que lorsqu'une grosse formation européenne est intéressée par un Lensois, il est très difficile de lutter économiquement. Alors qu'il vient d'arriver au club l'année dernière, Loïs Openda pourrait par exemple déjà quitter la France. Le RB Leipzig lui fait la cour et l'offre alléchante pourrait le faire flancher lui, ainsi que le RC Lens.

Il quitte le RC Lens pour l’Arabie Saoudite, l’énorme boulette de Seko Fofana ? https://t.co/NiT04f0uHB pic.twitter.com/LzgxfhZPUd — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

Seko Fofana devrait devenir la plus grosse vente du RC Lens

En attendant de voir si Loïs Openda va quitter le RC Lens, un autre joueur semble tout près de faire ses valises. Il s'agit ni plus ni moins du capitaine lensois, Seko Fofana. Selon Fabrizio Romano, il ne manquerait plus que quelques détails avant que le deal ne soit bouclé avec le club d'Al-Nassr. Une délégation de la formation saoudienne serait même déjà en France. L'Ivoirien devrait s'engager pour trois ans et rapporterait alors entre 30 et 40M€ au club Nordiste. Il toucherait en Arabie saoudite un salaire compris entre 10 et 15M€, bien loin de ce qu'il percevait à Lens.