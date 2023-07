Mercato : Cristiano Ronaldo réclame du lourd, c’est la douche froide

Pierrick Levallet

L'Arabie Saoudite enflamme totalement le mercato depuis quelques semaines maintenant. Le championnat saoudien grandit à vitesse grand V en recrutant de nombreuses stars cet été. Al-Nassr souhaitait notamment entourer Cristiano Ronaldo en s'attachant les services de deux gros noms. Mais ces derniers devraient prendre une autre direction pour leur avenir.

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes depuis bientôt un mois maintenant, l’Arabie Saoudite n’en finit plus d’enflammer le marché des transferts. De nombreuses stars n’hésitent pas à imiter Cristiano Ronaldo et à rejoindre la Saudi Pro League cet été. Ainsi, Al-Ittihad a pu s’attacher les services de Karim Benzema et de N’Golo Kanté.

Incroyable, il va recaler Cristiano Ronaldo après l'avoir fait pleurer https://t.co/lZMtHpLB8r pic.twitter.com/AMNJAmIbLF — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

L'Arabie Saoudite enflamme le mercato

De son côté, Kalidou Koulibaly s’est engagé à Al-Hilal après seulement une saison à Chelsea. Mais ce n’est pas tout. L’Arabie Saoudite ciblerait d’autres stars sur le mercato. Bernardo Silva serait également sollicité par Al-Hilal. Le championnat saoudien est en constante évolution.

Al-Nassr et Cristiano Ronaldo se font snober par deux stars