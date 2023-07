Mbappé va quitter le PSG, le Qatar prépare un double transfert de folie

Alexis Brunet

Selon les dernières informations venues d'Espagne, le PSG serait prêt à se séparer de Kylian Mbappé dès cet été. Par la suite, Paris a déjà identifié quels joueurs débarqueront pour essayer de faire oublier le Français. Ils sont deux à être visés par le club de la capitale, João Félix, ainsi que Bernardo Silva.

L'avenir de Kylian Mbappé perturbe le mercato du PSG, et celui d'autres clubs aussi. Car en ne sachant pas clairement si le prodige français va quitter la capitale, les dirigeants parisiens ne peuvent pas encore passer à l'attaque sur certaines de leurs pistes, devant potentiellement remplacer le champion du monde. Mais le feuilleton pourrait prendre rapidement un sérieux tournant.

Le PSG vise deux joueurs pour oublier Mbappé

Selon les informations de Defensa Central , l’Émir du Qatar aurait pris la décision de vendre Kylian Mbappé, et cela dès cet été. Luis Campos ne devra donc pas se rater pour remplacer le Français, et deux noms ont été clairement identifiés. Il s'agit de deux Portugais, João Félix et Bernardo Silva. Les deux joueurs seraient plutôt partants pour rejoindre le PSG.

Quid des pistes Osimhen et Kane ?

Si Paris recrute Bernardo Silva et João Félix, il y aura de moins en moins de chance de voir Victor Osimhen, ou Harry Kane débarquer au PSG, à moins d'un autre départ majeur en attaque, comme celui de Neymar. En tout cas à l'heure actuelle, le buteur de Tottenham semble promis au Bayern Munich, alors que le Nigérian serait trop cher, même pour le club de la capitale.