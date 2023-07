Neymar revit au PSG, un indice pour son avenir ?

La rédaction

Bien qu’il ait encore quatre ans de contrat, jusqu’en juin 2027, avec le PSG, l’avenir de Neymar est un sujet qui revient encore sur la table cet été. Alors que Chelsea est venu aux renseignements concernant l’international auriverde, ce dernier, après avoir eu des envies de départ, ne serait plus aussi certain de vouloir s’en aller. En cette période de retour à l'entraînement, le Brésilien semble en tout cas très heureux à Paris.

Lionel Messi étant désormais parti en MLS pour évoluer sous les couleurs de l’Inter Miami, il ne reste au PSG plus que deux éléments de sa fameuse MNM. Mais que ce soit en ce qui concerne Kylian Mbappé ou bien Neymar, leur avenir avec le club de la capitale est toujours aussi indécis.

Chelsea ne lâche pas Neymar

Comme indiqué par Le 10 Sport au début du mois de juin, Chelsea est venu aux renseignements concernant l’international brésilien, dont le contrat court jusqu’en juin 2027 avec le PSG. Jeudi, Le Parisien indiquait que les Blues étaient bel et bien intéressés et qu’un autre club anglais était également sur le coup. Reste à savoir quelle est la volonté de Neymar, qui aurait eu des envies d’ailleurs après que des supporters soient venus réclamer son départ devant sa maison à Bougival en mai dernier. Selon Le Parisien , il ne serait désormais plus aussi décidé à quitter le PSG.

Neymar bien parti pour rester au PSG ?