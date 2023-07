PSG : Le mercato s'emballe pour le transfert de Neymar

Alexis Brunet

Le PSG va quelque peu réorganiser son attaque cet été. Lionel Messi est parti, Kylian Mbappé pourrait en faire de même, et Neymar aussi. Le Brésilien serait pisté par Chelsea, mais aussi un autre club. Reste à savoir ce que veut faire Paris, car les dirigeants parisiens ne seraient peut-être pas prêts à perdre tous les membres de la MNM le même été.

À n'en pas douter, le PSG est déjà un grand animateur du mercato estival. Luis Campos a déjà bouclé les arrivées de six joueurs. Cela est seulement le début, car Paris veut encore boucler de nombreux dossiers. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football parisien rêve toujours d'attirer Bernardo Silva au Parc des Princes. Le dossier est plutôt compliqué, car Manchester City ne souhaite pas se séparer de son milieu offensif, d'autant plus pour le laisser partir au PSG. Le joueur lui veut venir dans la capitale française.

Neymar est pisté par Chelsea et un autre club

Le PSG serait inspiré de boucler le dossier Bernardo Silva, car il est possible que l'attaque parisienne soit sérieusement amputée dans les prochaines semaines. Lionel Messi est déjà parti du côté de l'Inter Miami, et l'Argentin pourrait être imité par son grand ami, Neymar. Selon les informations du Parisien , le Brésilien serait pisté par Chelsea, mais aussi un autre club dont l'identité n'a pas été révélée. La formation londonienne aurait sondé le joueur et son entourage pour savoir s'il était ouvert à un départ. Cela se ferait sous la forme d'un transfert et non d'un prêt. Le numéro 10 est estimé à 50-70M€.

Le PSG veut du lourd en attaque

Avec un possible départ de Neymar, le PSG sera encore plus obligé de recruter un grand nom pour le remplacer. Depuis le début du mercato, les noms de Victor Osimhen, Harry Kane, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Dušan Vlahović reviennent avec insistance. Ce qui est sûr, c'est que Paris a de l'argent, pour réaliser un voire deux gros coups.