Transferts : Coup de théâtre au PSG, une star s’est décidée

Alors qu’il prend ses marques au PSG, Luis Enrique envisage une petite révolution dans les cages, l’entraîneur parisien songeant à recruter un gardien capable de concurrencer Gianluigi Donnarumma, qui n’est pas parvenu à faire l’unanimité. Malgré les doutes à son égard, le portier italien est pour sa part bien déterminé à s’imposer.

Nommé numéro 1 et débarrassé de Keylor Navas la saison dernière, Gianluigi Donnarumma n’a pas réussi à faire taire les plus sceptiques, faisant preuve d’une irrégularité qui a suscité des doutes jusqu’au sein du Paris Saint-Germain. D’après L’Equipe , les carences de l’Italien n’ont pas échappé à Luis Campos, qui songerait à mettre la main un portier capable de le concurrencer.

🧤Une doublure ou un numéro 1 bis ? Le #PSG est prêt à mettre en difficulté DonnarummaLa hiérarchie des gardiens pourrait encore être bousculée, une stratégie qui n’a jamais porté ses fruits et qui est pourtant dans l’esprit de Luis Enrique@le10sport⬇️https://t.co/hLrlKRPVQ0 — Bernard Colas (@BernardCls) July 12, 2023

Luis Enrique peut tout changer

L’arrivée de Luis Enrique ne joue pas en faveur de Gianluigi Donnarumma non plus, alors que l’ancien entraîneur du FC Barcelone, remplaçant Christophe Galtier à la tête du PSG, apprécie les gardiens doués dans le jeu au pied, ce qui n’est pas vraiment le fort du champion d’Europe transalpin et qui amène l’Espagnol à mener une réflexion sur le recrutement d’un nouveau portier.

Donnarumma veut rester