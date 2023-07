C’est confirmé, le PSG a régalé Neymar

Thomas Bourseau

Six ans après leur séparation au FC Barcelone, Neymar et Luis Enrique se retrouvent enfin au PSG. Néanmoins, le Brésilien aurait souhaité bien avant cette date que le technicien espagnol le rejoigne à Paris. Neymar aurait d’ailleurs tenté d’en faire le successeur d’Unai Emery en 2018, soit un an seulement après son arrivée au PSG.

Neymar a raflé moult trophées avec Luis Enrique lors de leur collaboration de trois saisons au FC Barcelone. La Ligue des champions, la Coupe du roi, le Mondial des clubs, la Liga et bien d’autres… le Barça était sur le toit du monde et Neymar y a joué un grand rôle. Au point où le Brésilien reconnaissait en 2016 au moment de la prolongation de son contrat au FC Barcelone qu’Enrique était le meilleur entraîneur qu’il avait connu dans sa carrière.

Neymar a poussé pour Luis Enrique

En avril dernier, sur le plateau de l’ After Foot pour RMC , Daniel Riolo tenait le message suivant concernant la succession de Christophe Galtier sur le banc de touche au PSG. « Neymar s’il reste va mettre la pression pour avoir Luis Enrique, parce qu’il le connaît. Galtier c’est Thriller dans le clip de Michael Jackson, il existe plus, il est là dans les rues, mais il compte plus » . Finalement, le souhait de Neymar a été exaucé puisque le technicien espagnol a officiellement été présenté comme coach du PSG la semaine dernière.

Neymar avait demandé au PSG de recruter Enrique en 2018 !