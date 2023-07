Il brille à la Coupe du monde, le PSG prépare son transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la recherche d’un deuxième gardien après le grave accident de Sergio Rico, le PSG explore les pistes et songerait à mettre la main sur un joueur capable de concurrencer Gianluigi Donnarumma. Ainsi, la piste Yassine Bounou serait active dans la capitale, l’international marocain ayant notamment impressionné durant la dernière Coupe du monde.

Quel gardien pour accompagner Gianluigi Donnarumma la saison prochaine ? Suite au grave accident de Sergio Rico survenu à la fin du mois de mai, le PSG s’est lancé à la recherche d’un nouveau portier alors que Keylor Navas pourrait de son côté plier bagage, bien que Luis Enrique l’apprécie comme indiqué par le10sport.com.

Un nouveau gardien attendu au PSG

Le PSG n’exclut pas la possibilité de mettre la main sur un gardien susceptible de concurrencer Gianluigi Donnarumma, qui sort d’une saison délicate au point de susciter des doutes au sein du club. Plusieurs pistes sont ainsi à l’étude, dont celle menant à Yassine Bounou.

🧤Une doublure ou un numéro 1 bis ? Le #PSG est prêt à mettre en difficulté DonnarummaLa hiérarchie des gardiens pourrait encore être bousculée, une stratégie qui n’a jamais porté ses fruits et qui est pourtant dans l’esprit de Luis Enrique@le10sport⬇️https://t.co/hLrlKRPVQ0 — Bernard Colas (@BernardCls) July 12, 2023

Discussions entamées avec Yassine Bounou