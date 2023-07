Une star attendue à l’OM, il lâche une bombe en direct

Hugo Chirossel

Alors qu’il est toujours sans nouvelle d’Alexis Sanchez, l’OM ne compte pour le moment dans son effectif qu’un seul attaquant, Vitinha. Les dirigeants marseillais sont donc à la recherche de renforts dans ce secteur de jeu et Marcelino aurait une petite idée. En effet, le technicien espagnol souhaiterait s’attacher les services de Pierre-Emerick Aubameyang.

Plus le temps passe et plus Alexis Sanchez s’éloigne de l’OM. Arrivé libre l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, l’international chilien a entre les mains une proposition des dirigeants marseillais afin de poursuivre son aventure dans la cité phocéenne. Mais comme l’indique L’Équipe , l’OM était toujours sans nouvelle d’Alexis Sanchez jeudi soir, alors que le retour à l’entrainement des joueurs internationaux est prévu lundi.

L’OM à la recherche d’attaquants

Ce qui n’est forcément pas bon signe, d’autant plus qu'une échéance très importante va arriver rapidement pour l’OM. En effet, les Olympiens disputeront leur troisième tour préliminaire de Ligue des champions au début du mois d’août et n’ont pas de temps à perdre. Dans l’optique de se renforcer offensivement, l’Olympique de Marseille est annoncé sur la piste d’Iliman Ndiaye ces derniers jours. Un accord pourrait même être trouvé très bientôt avec son club, Sheffield United.

Marcelino veut Aubameyang à l’OM