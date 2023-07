L’OM veut signer une star, une terrible nouvelle tombe

Jean de Teyssière

Libre de tout contrat depuis le 30 juin, Alexis Sanchez n'a toujours pas donné de réponse à l'OM pour une prolongation de contrat, alors qu'il est posé sur sa table depuis plusieurs mois. Une situation qui conduit de plus en plus à l'OM à réfléchir à un avenir sans lui, cette attente se transformant en pessimisme.

Pour le moment, Alexis Sanchez coule des jours paisibles au Chili, dans son petit village de Tocopilla, entre plage et football avec l'ancien marseillais Mauricio Isla. Mais à 10 000 kilomètres de là, à Marseille, on s'impatiente puisqu'une offre de contrat lui a été faite bien avant la fin de la saison, et le Chilien n'y a toujours pas répondu, que ça soit favorablement ou défavorablement.

Sanchez et Marseille : fin de l'aventure ?

L'histoire avait tout pour être belle. Le Chilien, habitué aux ambiances chaudes sud-américaines avait trouvé un semblant à l'OM. Il a rapidement été adopté par le Vélodrome et a marqué 18 buts en 44 matchs, toutes compétitions confondues. Mais Sanchez avait prévenu, il est venu à l'OM pour remporter des titres, et pas finir deuxième : « je ne suis là que depuis un an. Je resterai ou je partirai, mais je suis là pour tout donner, je ne suis pas venu à Marseille en vacances pour prendre le soleil. J'ai très envie de rester ici. Après, je suis aussi ici pour gagner des titres, je l'ai dit dès le jour de mon arrivée, cela ne m'intéresse pas d'être deuxième, troisième ou quatrième, de se qualifier pour la Ligue des champions. On verra en fonction des résultats qu'on obtiendra. Moi, je veux être champion, je veux gagner des titres », avait-il expliqué après la défaite face à Annecy en Coupe de France (2-2, 6-7 aux t.a.b., 1er mars).

Un silence qui vaut refus ?