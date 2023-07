C’est confirmé, l’OM boucle un transfert !

Jean de Teyssière

Les supporters marseillais doivent souffler. Plus d'une semaine après l'arrivée de leur nouvelle recrue, Geoffrey Kondogbia, le calme était revenu à La Commanderie. Devant se renforcer un peu partout et avec l'échéance du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions début août, ces renforts devenaient urgents. Le poste de latéral gauche est sécurisé avec l'arrivée de Renan Lodi, qui va s'engager pour 5 ans contre la somme de 13M€.

Avant ce fameux troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, les Marseillais vont s'envoler lundi en Allemagne pour y disputer le traditionnel stage de présaison. L'occasion pour le nouvel entraîneur de l'OM, Marcelino, de créer des liens avec et entre ses joueurs. L'entraîneur espagnol doit espérer y voir le plus de recrues pour les intégrer au plus vite et il peut souffler un petit peu, puisque l'une d'entre elle devrait arriver avant le décollage.

Lodi va signer contre 13M€

Le montant avait déjà fuité jeudi, et L'Équipe le confirme à nouveau : Renan Lodi va s'engager à l'OM contre la somme de 13M€. L'Atlético de Madrid a accepté de s'en séparer, lui qui avait été prêté la saison dernière à Nottingham Forrest.

OM : Une offre va partir pour ce transfert, c'est une surprise https://t.co/kWRkqPgeFx pic.twitter.com/jvuPPkDBJZ — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Lodi, Marseillais jusqu'en 2028 !