La réponse tombe pour le transfert d'un joueur du PSG à l'OM

Alexis Brunet

Le mercato donne souvent lieu à toutes sortes de rumeurs farfelues. Dernièrement c'était le latéral gauche du PSG Juan Bernat qui était annoncé à l'OM. Que les Marseillais se rassurent, cette rumeur ne serait pas vraie finalement. Mais il faudra que Marseille recrute vite à ce poste, car la Ligue des Champions arrive à grands pas.

Le PSG a pour le moment bien recruté lors de ce mercato estival. Ils sont six à avoir rejoint Paris. On peut citer par exemple le champion du monde français Lucas Hernandez, ou bien les bons coups Milan Skriniar et Marco Asensio, arrivés tous les deux libres. Après avoir beaucoup acheté, le club de la capitale va aussi devoir vendre. Ils sont nombreux à être candidats à un départ, mais encore faut-il leur trouver un point de chute.

Bernat n'ira pas à l'OM

Juan Bernat pourrait peut-être partir du PSG cet été. Le latéral n'est plus titulaire depuis l'arrivée de Nuno Mendes, et ses performances ne sont pas toujours les meilleures. Dernièrement une rumeur indiquait même qu'il pouvait atterrir à l'OM. Mais d'après les informations de Footmarseille.com tout cela serait faux. L'Espagnol ne devrait pas débarquer dans le sud de la France. Il va donc rester pour le moment à Paris, à moins qu'un club se montre intéressé. Certains clubs turcs pourraient le faire venir.

Renan Lodi arrive à l'OM

Si la rumeur Bernat est sortie, c'est que l'OM a besoin de recruter au poste de latéral gauche. Sead Kolasinac et Nuno Tavares, les titulaires de la saison dernière sont partis. Bonne nouvelle pour Marseille, Pablo Longoria aurait trouvé une première solution, puisque selon Fabrizio Romano, Renan Lodi devrait débarquer bientôt à l'OM. Il serait donc le deuxième renfort pour le dernier troisième de Ligue 1. Et aussi le deuxième renfort en provenance de l'Atlético de Madrid cet été, après Geoffrey Kondogbia.