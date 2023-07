Mercato : L’OM va se faire plomber par ses joueurs

Jean de Teyssière

Le mistral ne souffle pas très fort sur la côte marseillaise. Le début du mercato olympien est assez calme et pour le moment, Pablo Longoria et Javier Ribalta n'ont officialisé qu'une seule recrue : Geoffrey Kondogbia. Renan Lodi devrait rapidement suivre puisqu'il devrait être annoncé aujourd'hui et désormais, l'OM aimerait faire venir un attaquant sénégalais : Iliman Ndiaye. Mais pour cela, il faut que l'OM reçoive un joli coup de pouce de la part de ses indésirables...

Le mercato marseillais devrait sans doute donner le tempo de la saison à venir. Sur le papier, les deux recrues, Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi peuvent permettre au club phocéen de passer un cap même si le chantier reste énorme avant d'avoir une équipe compétitive. Sur le front de l'attaque, alors que l'OM est toujours sans nouvelles d'Alexis Sanchez, le club phocéen veut frapper un joli coup en recrutant un international sénégalais...

Ndiaye veut aller à l'OM

Iliman Ndiaye est né en 2000 à Rouen mais comme beaucoup de jeunes de son âge, il est devenu passionné par l'OM. Tout jeune, à 11 ans, il a même intégré durant une année le centre de formation de l'OM. Aujourd'hui attaquant de Sheffield United, l'envie de l'OM de le recruter n'a pas manqué de le convaincre et les deux parties se seraient mis d'accord, selon L'Équipe, sur un contrat de 5 ans. Il ne reste maintenant plus qu'à convaincre financièrement le club anglais, ce qui n'est pas une mince affaire.

La vente des indésirables nécessaires pour acheter Ndiaye

Désormais, place aux négociations entre l'OM et Sheffield United pour Iliman Ndiaye. Mais pour répondre aux exigences offensives du club anglais, l'OM doit vendre. Ses indésirables, Pol Lirola, Konrad de la Fuente ou Jordan Amavi pour ne citer qu'eux n'ont pour l'instant pas trouver de point de chute. Cette absence de rentrée d'argent dans les caisses de l'OM pourrait bien faire passer Ndiaye sous leur nez...