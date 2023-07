OM : La guerre va éclater pour ce buteur

Jean de Teyssière

L'OM commence à se bouger sur le mercato. Après avoir officialisé son nouvel entraîneur, Marcelino et son nouveau milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia, le club phocéen devrait enregistrer la venue du latéral gauche Renan Lodi. En attaque, Iliman Ndiaye pourrait rapidement suivre mais la concurrence risque d'être très féroce, car les clubs anglais ont aussi jeté leur dévolu sur l'international sénégalais.

Lundi, Marcelino et ses nouveaux joueurs vont s'envoler pour l'Allemagne afin de participer au stage de préparation. Mais avec quel effectif ? Si Geoffrey Kondogbia et la nouvelle recrue qui devrait être présentée ce vendredi, Renan Lodi, devraient être de la partie, l'inconnue concerne la ligne d'attaque et notamment la piste menant à un international camerounais évoluant à Sheffield United, puisque l'OM n'est pas la seule équipe intéressée...

Ndiaye veut venir à Marseille

L'histoire à de quoi être belle pour Iliman Ndiaye et l'OM. Lorsqu'il n'était âgé que de 11 ans, il avait évolué une année au centre de formation de l'OM, avant de le quitter. Fan de l'OM depuis son plus jeune âge, l'international camerounais a ensuite fait ses classes en Angleterre, en passant par Boreham Wood et Sheffield United. Selon L'Équipe , cette histoire d'amour entre le jeune Camerounais de 23 ans et l'OM n'est pas la cause de cet intérêt phocéen, mais cela a rapidement fait dire « oui » à Ndiaye pour rejoindre l'OM avec un contrat de 5 ans. Mais l'OM n'est pas la seule équipe sur le coup.

La pression anglaise se fait sentir

Pour le moment, le montant d'un potentiel transfert n'a pas encore fuité. Si l'OM a facilement réussi à convaincre Iliman Ndiaye de les rejoindre, il faut maintenant s'attaquer à Sheffield United. Le club anglais pourrait se montrer gourmand d'autant plus que d'autres clubs de Premier League sont intéressés comme Everton, Nottingham Forrest et Fulham. Le bras de fer commence.