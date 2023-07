L’OM prépare du lourd sur le mercato

Jean de Teyssière

La situation pourrait très vite devenir urgente à l'OM et elle commence même à le devenir. À en croire la philosophie de jeu de Marcelino, ainsi que le nombre de joueurs sur lesquels l'OM ne compte plus, le chantier est titanesque puisqu'il ne manquerait pas moins de cinq joueurs, si ce n'est plus. À trois semaines du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, Pablo Longoria va devoir faire des miracles.

Depuis l'ouverture du mercato estival en France, le 10 juin dernier, l'OM n'a signé officiellement qu'une seule recrue : Geoffrey Kondogbia. L'ancien milieu de terrain de l'Atlético de Madrid est arrivé à l'OM au début du mois de juillet et devrait être suivi ce vendredi par Renan Lodi, ancien coéquipier de l'Atlético de Madrid. Le latéral gauche devrait signer pour 5 saisons mais le chantier à ce poste est encore pharaonique. Et pas qu'ici.

L'OM attend encore 3 latéraux...

On connaît Pablo Longoria et Javier Ribalta : ils ne laissent rien fuiter. Ce mode de travail à ses avantages puisqu'il permet de ne pas éveiller les soupçons et d'avancer tranquillement sur les pistes voulues. Mais il présente aussi le désavantage de ne pas rassurer ses supporters, qui savent qu'un gros chantier aura à nouveau lieu cet été. Notamment au poste de latéral puisque Nuno Tavares est reparti de prêt à Arsenal et Jordan Amavi est gentiment invité à quitter le club. L'arrivée imminente de Renan Lodi ne suffit pas à stopper l'hémorragie et L'Équipe annonce que l'OM n'en a pas fini avec ce poste puisque le club phocéen attendrait encore trois joueurs capables d'évoluer à ce poste.

...et des milieux de terrain

Mais le chantier de la défense n'est pas le seul puisque L'Équipe annonce également que l'OM chercherait activement à se renforcer au milieu de terrain. Si le nombre n'a pas fuité, il se pourrait que l'OM cherche un peu plus que deux milieux de terrain. À trois semaines de l'échéance Ligue des Champions, le temps presse.