Mercato : L’OM a choisi son prochain crack

La rédaction

Le côté gauche de la défense de l'OM est dépourvu d'éléments en ce début de mercato estival. Après les départs de Nuno Tavares et de Sead Kolasinac, le club marseillais s'est fixé pour objectif de renforcer ce secteur. A en croire la presse espagnole, Pablo Longoria aurait activé une piste dans son pays d'origine. Un ancien crack du Barça serait ciblé.

Le mercato de l'OM est bien calme. Depuis le 10 juin dernier, seul Geoffrey Kondogbia est venu renforcer le groupe dirigé par Marcelino. Mais il faut s'attendre à du mouvement dans les prochains jours. La direction recherche un ou plusieurs arrières gauches. Selon les dernières rumeurs, l'OM serait sur le point de s'attacher les services de Renan Lodi (Atlético).

Un ancien crack du Barça ciblé

Mais à en croire les informations d 'Estadio Deportivo , l'OM serait sous le charme d'un autre pensionnaire de Liga. Formé au FC Barcelone et aujourd'hui au Real Bétis, Juan Miranda serait présent dans la short-list de Pablo Longoria et de Javier Ribalta.

La concurrence est rude dans ce dossier