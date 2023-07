Le PSG tente un coup de folie avec le «nouveau Messi»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis de nombreuses semaines, le PSG est cité parmi les principaux prétendants au transfert d'Estevão Willian (16 ans), le crack de Palmeiras. Son agent, André Cury, ne manque d'ailleurs pas d'encenser celui qui est présenté comme le nouveau Messi, en assurant que ce sera le prochain gros transfert au Brésil.

Comme depuis toujours, les cracks brésiliens sont très appréciés sur le mercato. Après le Real Madrid, qui a recruté en quelques années Vinicius Junior, Rodrygo et Endrick, c'est le FC Barcelone qui a frappé très fort en s'attachant les services de Vitor Roque. Et le prochain jeune brésilien qui affolera le mercato est déjà connu puisqu'il s'agit d'Estevão Willian. Âgé de 16 ans, le joueur de Palmeiras est déjà annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens. Le PSG a notamment déjà été cité régulièrement comme l'un de ses principaux prétendants.

«C'est un joueur comme Messi»

Après avoir bouclé le transfert de Vitor Roque vers le FC Barcelone, André Cury a d'ailleurs été invité à présenter Estevão Willian, un joueur qu'il représente également. Et au micro de RAC1 , il l'annonce même comme le nouveau Messi. « C'est un joueur comme Messi. C'est un super talent qui date de 2007. C'est un spectacle, le prochain Ballon d'Or. Mais il n'y a eu aucun contact entre les clubs pour le signer », explique l'agent brésilien.

André Cury l'annonce, c'est la prochaine «bombe»