C’est imminent pour la prochaine recrue de l’OM

Hugo Chirossel

Alors qu’une seule recrue a pour le moment posé ses valises à Marseille depuis l’ouverture du mercato estival, l’OM passe à la vitesse supérieure. Le club marseillais serait sur le point de boucler l’arrivée de Renan Lodi en provenance de l’Atlético de Madrid. Un dossier qui pourrait arriver à son terme dans les prochaines heures.

Présent depuis ce lundi à l’entraînement comme le reste des internationaux, Geoffrey Kondogbia est pour moment la seule recrue de l’OM lors de ce mercato estival. Mais l’international centrafricain pourrait être rejoint très bientôt par un de ses anciens coéquipiers de l’Atlético de Madrid.

EXCLU @le10sport : Rayan Aït-Nouri se rapproche de l’OGC Nice !➡️Prêt avec option d’achat pour le défenseur de Wolverhampton https://t.co/HLnjZhFVPD — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 12, 2023

L’OM sur la piste de Lodi

En effet, Renan Lodi est annoncé dans le viseur de l’OM, un dossier qui semble avoir connu une grosse accélération ces dernières heures. D’après Foot Mercato , un accord oral existerait même entre l’international brésilien (16 sélections) et le club marseillais. Selon Mundo Deportivo , après une offre de 10M€ repoussée la semaine passée, l’OM est revenu à la charge et tout s’est accéléré très récemment.

Lodi se rapproche sérieusement de l’OM