PSG : Zidane signe avec Mbappé, un scénario hallucinant annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il est écrit que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid à un moment donné de sa carrière. La question est de savoir quand... Le joueur du PSG aurait programmé son arrivée pour juin 2023, mais le club parisien pourrait le laisser filer dès cet été. Au sein de la capitale espagnole, il pourrait être rejoint par un autre Français, un certain Zinédine Zidane.

L'histoire entre Kylian Mbappé et le Real Madrid n'a pas encore débuté, mais est planifiée depuis plusieurs années. Fan du club espagnol depuis sa tendre enfance, le joueur français envisage de s'engager au sein de la formation dirigée par Florentino Perez. Mais le timing n'a jamais été le bon. Mais selon plusieurs sources espagnoles, le mariage pourrait enfin voir le jour, possiblement cet été si Mbappé accepte de quitter le PSG.

Le contrat de Mbappé est dévoilé

En cas de départ au Real Madrid, son contrat est déjà prévu. « Il faut savoir que le Real Madrid a plus que fait les comptes pour l'opération Mbappé : un contrat de cinq ans, le salaire du joueur à cinquante millions, s'il arrive libre la prime à la signature, et une clause de plus d'un milliard » a confié Francisco José Delgado lors d'un entretien à la Cadena Ser. Au pire des cas, Mbappé pourrait signer avec le Real Madrid en juin 2024, à l'issue de son contrat.

Zidane prêt à signer avec Mbappé ?