PSG : Mbappé a filé à Madrid, Zidane a tout planifié

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours très incertain. Le prodige du PSG n’a jamais été aussi proche d’un départ vers le Real Madrid, son club de cœur, et pourrait ainsi rallier les Merengue à 24 ans. 10 ans plus tôt, Mbappé avait visité le centre d’entraînement du club espagnol, et même disputé un match, le tout sous la supervision directe de Zinédine Zidane.

Les prochaines semaines seront décisives pour le PSG. Depuis quelques jours, la tension est palpable entre la direction du club parisien et Kylian Mbappé, toujours aussi énigmatique concernant un possible départ vers le Real Madrid alors qu'il refuse de prolonger. Ce n’est un secret pour personne, l’attaquant français a toujours rêvé de rejoindre le club espagnol, lui qui était déjà très proche de s’engager avec les Merengue l’été dernier.

Kylian Mbappé a déjà joué pour le Real Madrid

À ce sujet, le média ibérique Relevo a retracé le parcours de Kylian Mbappé. Alors âgé de 14 ans, le prodige de Bondy avait visité le centre d’entraînement du Real Madrid à Valdebebas. Accompagné de ses deux parents ainsi que de son oncle, Kylian Mbappé avait même disputé une rencontre avec la Cadete B contre la Cadete A , deux équipes correspondant aux catégories de jeune des clubs espagnols.

Zidane a fait venir Mbappé à Madrid en 2012