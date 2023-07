PSG : La guerre est perdue pour Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Entre le PSG et Kylian Mbappé, chacun a ses positions et personne ne semble décidé à lâcher du lest. Le bras de fer risque donc de durer encore un petit moment entre les deux parties, mais voilà que pour l’attaquant français, ça pourrait ne pas se terminer par une victoire. C’est ce qu’a expliqué Donato Di Campli, qui sait de quoi il parle à propos du PSG.

Tandis que le PSG n’a aucune intention de lâcher Kylian Mbappé libre en 2024, le natif de Bondy semble lui décider à ne pas prolonger et privilégier un départ dans un an. Alors que ce feuilleton ne cesse de faire parler, Donato Di Campli a livré son regard sur le cas Mbappé et pour lui, c’est bien le PSG qui risque de ressortir gagnant, ayant déjà fait les frais de cela avec le transfert avorté de Verratti à Barcelone.

« Le club va utiliser toutes ses options pour l’emporter »

« Pour le PSG, c’est une question d’image. Ça a été le cas l’année passée quand Macron a aidé pour aider à persuader Mbappé et éviter son transfert au Real Madrid. Actuellement, Mbappé semble avoir le dessus, mais mon expérience me dit que le club va utiliser toutes ses options pour l’emporter », a confié Di Campli pour Relevo .

Un échec impossible pour le PSG ?