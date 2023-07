Le vestiaire du PSG commente le recrutement XXL

Thibault Morlain

Depuis le début du mercato estival, le PSG s’est montré très actif, multipliant les arrivées. 5 nouveaux joueurs ont déjà signé avec le club de la capitale, qui s’est notamment renforcé en défense centrale avec les arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez. De quoi faire réagir Abdou Diallo, qui voit la concurrence débarquer dans son secteur de jeu.

Ayant décidé de ne pas conserver Sergio Ramos, le PSG devait se renforcer en charnière centrale. C’est le cas. Luis Enrique peut en effet compter sur le renfort de Milan Skriniar, arrivé libre de l’Inter Milan. Mais le PSG ne s’est pas arrêté là puisque Lucas Hernandez a également été recruté, acheté au Bayern Munich pour 45M€.

Incroyable, le PSG contacte une figure de l’équipe de France ! https://t.co/ll5l4ghOip pic.twitter.com/UOvYeBAsCe — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

« Deux très bons joueurs »

Cela fait donc de la concurrence en plus en défense centrale au PSG. De retour après son prêt au RB Leipzig, Abdou Diallo a réagi à ces arrivées de Skriniar et Hernandez, expliquant : « Ce sont deux très bons joueurs. Je connais bien Lucas, car j’ai été de longues années avec lui en sélection (espoirs). Cela fait partie du foot. Le joueur de très haut niveau doit se concentrer sur lui, être performant et donner le meilleur pour son club ».

« C’est normal d’avoir de la concurrence »