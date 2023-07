Un amoureux de l’OM au PSG, il annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré son passé marseillais et son attachement à l'OM, Lucas Hernandez s'est engagé avec le PSG jusqu'en juin 2028. Ces derniers jours, de nombreuses vidéos ont circulé, montrant le joueur clamer son amour pour la cité phocéenne, ce qui pourrait lui valoir quelques sifflets de la part du public parisien. Mais selon Dominique Séverac, il en faudra plus pour le perturber.

A la recherche de renforts offensifs, le PSG a décidé de recruter un Marseillais : Lucas Hernandez. Un transfert qui ne passe pas auprès de certains supporters parisiens. « T'es pas le bienvenu, le Marseillais. Et on te le fera savoir » a lâché Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris.

Lucas Hernandez tente d'éteindre l'incendie

Conscient des critiques, Lucas Hernandez a tenté d'éteindre l'incendie lors d'un entretien accordé au média du club. « Paris ou Marseille ? Ici c’est Paris ! » a clamé l'international français. Mais ces derniers jours, de nombreuses vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux et illustrent l'attachement du joueur à l'OM. Mais pour Dominique Séverac, Hernandez doit assumer son passé marseillais.

« Connaissant le bonhomme, il va se donner à fond »