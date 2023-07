Mercato : Le PSG a trouvé son terrain de jeu !

Thomas Bourseau

Avant la fin du mercato, le PSG serait susceptible de vendre trois de ses indésirables au championnat turc. Leandro Paredes et Mauro Icardi devraient devenir des joueurs de Galatasaray. Pour ce qui est d’Abdou Diallo, le Fenerbahçe serait sur les rangs.

Luis Campos compte bien boucler la phase deux de son dégraissage d’effectif entamé dès son arrivée au PSG l’été dernier. Le conseiller football avait mis sur pied un loft dans lequel tous les joueurs jugés pas primordiaux pour le PSG étaient inclus et poussés à aller voir ailleurs.

Galatasaray proche de boucler les coups Icardi et Paredes ?

Ce fut notamment le cas pour Mauro Icardi, Leandro Paredes et Abdou Diallo respectivement partis en prêt à Galatasaray, à la Juventus et au RB Leipzig. Aucun d’entre eux n’ont été retenus par les clubs en question. Mais pour Icardi, il se pourrait que ce ne soit qu’une question de temps. Selon RMC Sport, Mauro Icardi et Leandro Paredes se rapprocheraient tous deux de Galatasaray.

Après Paredes et Icardi, le Fenerbahçe s’attaque à Diallo