Mercato : Le PSG reçoit une offre surréaliste

Alexis Brunet

Le PSG a l'habitude de dépenser des sommes folles lors des différents mercatos, comme les 222M€ dépensés en 2017 pour Neymar. Mais pour ce qui est de vendre, Paris a plus de mal. Recrutés pour des gros montants, les joueurs repartent souvent pour beaucoup moins. Cela pourrait être encore le cas avec Abdou Diallo, car le club de la capitale a reçu une offre de seulement 4M€.

Alors qu'il reste encore un peu moins de deux mois de mercato, le PSG a déjà déboursé un peu plus de 120M€, et il a mis la main sur cinq joueurs. Marco Asensio et Milan Skriniar sont arrivés libres. En revanche Paris a déboursé 60M€ pour Manuel Ugarte, entre 40 et 45M€ pour Lucas Hernandez, et près de 22M€ pour Kang-in Lee.

Fenerbahçe offre 4M€ pour Diallo

Paris va devoir vendre aussi, car le groupe du club de la capitale pourrait être un peu trop important. Cela tombe bien, Fenerbahçe veut débarrasser le PSG d'Abdou Diallo. La formation stambouliote aurait proposé 4M€ pour le défenseur sénégalais, selon le média turc Fotomaç . Une offre ridicule quand l'on se souvient qu'il avait été acheté 32M€ à Dortmund en 2019.

La Turquie raffole des indésirables du PSG

S'il accepte l'offre de Fenerbahçe, Abdou Diallo pourrait retrouver certains de ses anciens coéquipiers au PSG en Turquie. Leandro Paredes est pisté par plusieurs clubs turcs, alors que Mauro Icardi semble tout proche de s'engager définitivement à Galatasaray.