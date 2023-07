Poussée vers la sortie, une star de Deschamps va rejoindre Benzema

Alexis Brunet

L'Arabie saoudite a décidé de passer à la vitesse supérieure cet été. Le pays du Golfe dépense des sommes folles sur le mercato, pour attirer des joueurs que l'on n'aurait pas imaginés voir évoluer dans un tel championnat quelques années plus tôt. C'est le cas déjà pour Benzema qui a rejoint Al-Ittihad, et l'ancien Madrilène pourrait être imité par son compatriote Paul Pogba, en tout cas la Juventus pousse pour.

Depuis des années, nous étions habitués à voir les grands clubs européens dépenser des fortunes sur le marché des transferts. Le PSG ou Manchester City en étaient entre autres les principaux responsables, mais un nouvel acteur a fait son apparition il y a peu. On ne parle même plus de clubs, mais de pays directement, car c'est l'Arabie saoudite qui frappe fort. De nombreux clubs du pays dynamitent le marché, et souhaitent avoir leur star. Tout cela dans un but de promouvoir le pays, par le biais du sport.

Benzema et Kanté ont déjà rejoint l'Arabie saoudite

Aux rayons des clubs les plus importants d'Arabie saoudite, on peut parler d'Al-Ittihad. Le club saoudien a par exemple fait signer le dernier Ballon d'Or en date, en la personne de Karim Benzema, que l'on ne voyait pas quitter le Real Madrid, il y a encore peu de temps. La formation de Saudi Pro League a fait coup double, car un autre international français a rejoint l'ancien buteur Madrilène, il s'agit de Ngolo Kanté.

Paul Pogba est poussé dehors par la Juventus